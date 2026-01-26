東京電力HDが、提携先の募集や資産の売却を盛り込んだ再建計画を公表しました。【映像】東電、今年度の最終損益6410億円の赤字計画では、福島第一原発の廃炉の完遂に向けた体制の整備や、電力需要の高まりに対応するための脱炭素電源の確保に向けた資金の確保などを掲げています。新たに提携先を募集するほか、不動産や株式などを念頭に2000億円規模の資産を3年以内に売却するなどとしています。東電はまた、未定としてい