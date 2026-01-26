自民党旧安倍派の政治資金パーティー裏金事件で、検察審査会は26日までに、東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で不起訴とした柴山昌彦前衆院議員、衛藤征士郎元衆院議員、岡田直樹参院議員、中山泰秀元衆院議員の4氏をいずれも「不起訴相当」と議決した。再捜査は行われない。旧安倍派では、パーティー券の販売ノルマ超過分が議員側に還流されていた。自民などによると、柴山氏側の政治資金収支報告書の不記載額は2022年