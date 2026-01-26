メキシコ中部グアナフアト州でサッカーの試合中に武装集団による銃撃事件が発生し、少なくとも11人が死亡、12人がけがをしました。【映像】銃撃事件の発生した現地の様子AFP通信などによりますと、25日、グアナフアト州サラマンカ市の住宅街にあるサッカー場で、アマチュアの試合中に銃撃事件が発生しました。3台のトラックに乗って乱入した武装集団が無差別に発砲したということです。少なくとも11人が死亡したほか、12人がけ