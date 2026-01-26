息子をかたったウソの電話で、福岡県春日市の70代の女性から現金75万円をだまし取るなどしたとして、回収役とみられる25歳の農家の男が逮捕されました。詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで福岡県警に逮捕されたのは、長崎県南島原市の農家、池田海斗容疑者（25）です。池田容疑者は去年3月、別の人物らと共謀し、息子をかたったウソの電話で、福岡県春日市に住む当時78歳の女性から現金75万円をだまし取った疑いです。また、だまし