ロサンゼルス発の大人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ」から、心ときめく季節限定の新商品が登場します。アメリカンカルチャーを感じさせる大胆なビジュアルと、思わず写真に収めたくなる華やかさが魅力。日本国内でも話題を集めるランディーズドーナツが、バレンタインシーズンにぴったりの一品を用意しました。自分へのご褒美にはもちろん、シェアやギフトにもおすすめの注