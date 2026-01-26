タレントのデヴィ夫人が26日、自身のブログを更新。事務所の元マネージャーの女性を暴行し軽傷を負わせたとして、警視庁が23日に傷害容疑で書類送検した件について、改めて見解を記した。【写真】デヴィ夫人、“マイファミリー”愛犬モカちゃんが永眠…思い出のショット多数デヴィ夫人は「このたびは私事でお騒がせいたしまして誠に恐縮でございます。衆議院解散という国民の皆様の生活に密接に関わるニュースがございました中