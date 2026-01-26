ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」の開業を前に、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）で２６日、報道陣向けの内覧会があり、施設の全容が公開された。「ポケパークカントー」は「ポケモンフォレスト（森）」と「カヤツリタウン（街）」の二つのエリアからなり、広さ約２・６ヘクタール。緑豊かなポケモンフォレストでは、約５００メートルの散策路を巡りながら、数多くのポケモンが仲良く暮らす様