巨人は２６日、宮崎で２８日から始まる合同自主トレーニングの参加メンバーを発表した。同メンバーが春季宮崎キャンプ１軍参加メンバーとなるとした。合同自主トレ参加メンバーは以下の通り。【投手１８人】田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、竹丸、田和、赤星、山城、則本、田中瑛、森田、松浦、北浦、船迫、横川、石川、ルシアーノ【捕手４人】甲斐、大城、岸田、山瀬【内野手９人】門脇、坂本、石塚、浦田、小浜、泉口、リチ