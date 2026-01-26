真冬の総選挙が1月27日に公示されます。解散から投票日まで16日と史上最短の選挙戦となります。どの陣営も時間がありません。立候補予定者は公示前の最後の土日を忙しく過ごしました。公示目前でようやく届いた新しいポスター。「さっき来ましたね」立憲民主党を離れ、新党「中道改革連合」として戦う新潟3区の黒岩宇洋氏。〈中道黒岩宇洋氏〉「立憲党と公明党を軸とするこの対抗勢力をまとめていくということですのでそこ