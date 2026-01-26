中国工業・情報化部によると、第14次五カ年計画（2021-25年）期間中、中国ではデジタル産業が急速に発展した。25年末時点で、同期間のデジタル産業売上高は第13次五カ年計画（16-20年）期間と比較して約39．5％増の約38兆3000億元（約861兆7500億円）に達し、利益は同48．4％増の3兆1000億元（約69兆7500億円）だった。規模が拡大を続けると同時に、産業のイノベーション能力も加速度的に発揮された。基本ソフトウェア（OS）のエコ