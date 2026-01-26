トルコでは1月2日、中国人に対するビザ免除政策が発効しました。中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）のトルコ駐在記者がイスタンブールで取材したところ、地元では中国の春節期間中に殺到する観光客に備えて準備をしています。イスタンブール空港は早くも2020年に、「中国語にやさしい空港」プロジェクトを始めました。空港側は、対中ビザ免除政策の発効に伴い、間もなく訪れる春節（旧正月、2026年は2月17日）