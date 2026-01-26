ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が26日、福岡市内で自主トレを公開した。プロ12年目の昨季は打率2割2分6厘、23本塁打、62打点と規定打席をクリアしたシーズンではいずれも自己ワーストと不本意な成績に終わった主砲だが、この日の練習では仕上がりの良さを見せつけた。山川は昨年の日本シリーズ終了後、早々に再始動した。そこからほぼ無休で約3カ月、打ち込んできたことがある。それは3試合連発など大暴れした日本シリー