サンフレッチェ広島レジーナの練習拠点を府中町に整備するため、町とサンフレッチェが協定を締結しました。 この協定では、府中町にある運動公園「ＷＡＣＴＯＲＹパーク揚倉山」で２年後の４月にレジーナの練習拠点化を目指します。 新たに練習拠点となる運動公園では、公園の活性化を目標に来年度から再来年度末にかけて人工芝のグランドを新たに整備する予定ということです。 サンフレッチェ広島 久保雅義