来月16日から確定申告が始まります。女子バドミントンチーム＝ACT SAIKYOの選手がきょう（26日）、オンラインでの申請＝e-Taxを模擬体験しました。e-Taxを模擬体験したのはACT SAIKYOの大澤陽奈キャプテンと青木もえ選手です。海外の大会で賞金を獲得することもあり確定申告をしなくてはいけない選手たち…e-Taxはインターネットを利用して確定申告などができるシステムです。去年（2025年）、県内で確定申告をした人