去年１０月から本格的に始まっている国道２号西広島バイパスの延伸工事の現場が初めて公開されました。 西広島バイパスの高架延伸工事は去年１０月から、西区・観音本町から中区・平野町までの２．３ｋｍの区間で行われています。 初めて公開されたのは新たにできる大手町出口の橋脚の工事で、橋脚を支える杭部分を作るため鉄製の筒を設置しながら土を堀って鉄筋を入れコンクリートを流し込む準備をしていました。 広島国