県知事選挙の期日前投票の中間状況が発表され投票を済ませた人は6400人あまりと前回に比べ半数程度にとどまっています。県知事選挙の期日前投票は告示日の翌日、23日から始まっていてきのう（25日）現在、投票者数は6400人あまり、投票率にして0.59％となっています。過去最低の投票率となった前回、4年前の期日前投票に比べ半数となっています。衆議院選挙があす（27日）公示されあさって28日から期日前投票が始まることから県選