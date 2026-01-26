1月23日、大分県津久見市の中心部で、住宅4棟が焼けた火事で火元の住宅から見つかった遺体はこの家に住む79歳の女性と判明しました。 1月23日午前11時前津久見市宮本町の無職、染矢直行さん（83）の木造2階建て住宅から出火する火災がありました。 火は隣接する住宅に燃え広がり発生からおよそ7時間後に鎮火しましたが、住宅4棟が全焼しました。 染矢さんは逃げ出して無事でしたが、住宅からは遺体が1人見つかり警察の司法解剖