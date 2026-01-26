本格的な冬を迎える中、“花の島”とも呼ばれる新潟県佐渡市では、島のいたるところで椿の花が満開を迎え、銀世界を鮮やかに彩っています。 佐渡島の金山の世界遺産登録から2年目の冬を迎えた佐渡市。雪化粧した『道遊の割戸』や国の重要有形文化財である真野地区の『五重の塔』が冬の風情を感じさせます。また、西三川砂金山の麓では、冬になると体毛が黄色に変化するイタチの仲間・テンが散歩する姿も見られました。そんな冬本