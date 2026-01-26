カーリング女子日本代表フォルティウスのスキップ吉村紗也香（33）が、25日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。夢の五輪へ5度目の挑戦を決意した経緯を語った。高校生だった09年から5度目の挑戦で初めて五輪の舞台に立つ吉村。前回の22年北京大会も代表決定戦でライバルに屈し涙を流し、その直後には北海道銀行とのスポンサー契約が終了。「自分が4年後に向けてまたすぐに頑張りたいっていう気持ちにはな