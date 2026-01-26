日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２６日、都内で開かれた。会見した大島理森（ただもり）委員長は豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱について「結果について残念ではあったが、それぞれ体調不十分の中で１５日間、横綱としての最低、基礎の責任を果たしていただいた」と評した。今場所は豊昇龍が左膝、大の里が左肩に不安を抱え、千秋楽まで優勝争いの絡むことができなかった。春場所（３