ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２６日の新宿大会に「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＢＵＳＨＩ（４２）が電撃登場した。この日の第２試合終了後、ＭＭのアシスタントディレクターを務めるＮＯＳＡＷＡ論外の「今日はこの?魔法のリング?に俺の大切な友人を呼んでいる」との言葉に呼応して登場。続けて「久しぶりだね、ＢＵＳＨＩ君。来週よかったらＭＭのリングで試合なんか、どうだい？」と参戦