お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。1月20日の放送には、ソプラノ歌手・鈴木香織がゲスト出演。タイミーの活用方法を語った。 今回のゲストは、ソプラノ歌手・鈴木香織。夕方に稽古が入ることが多く、全体的なスケジュールも流動的。週5日のフルタイム勤務は難しいことから、タイミーを活用しているという