２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。昨年の札幌記念をトップナイフで制して自身の持つＪＲＡ最年長重賞勝利（５７歳５か月２６日）記録を更新し、「令和７年秋の褒章」で黄綬褒章を受章し、騎手部門の特別賞を受賞した横山典弘騎手＝美浦・フリー＝が壇上で喜びを語った。「長くジョッキーをやらせてもらって、素晴らしい賞をもらえてうれしいです。（今年も）けがしないで長くこの後もジョ