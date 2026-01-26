楽天の新人１２選手が２６日、２０１１年の東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城・南三陸町を訪問した。震災伝承館の南三陸３１１メモリアルを見学し、旧防災対策庁舎前で献花。福島・いわき市出身で自身も被災したドラフト４位・大栄利哉捕手（１８）＝学法石川＝は、東北に活力や勇気を与える活躍を誓った。大栄は震災当時の詳細な説明を聞き入った。約４０分、南三陸３１１メモリアルの館内を見学。「震災のことがちょっと