資料 東京商工リサーチ岡山支店によりますと、2025年、倒産以外で「休廃業・解散」した岡山の企業は637件で、3年ぶりに減少しました（前年比15.9%減）。 休廃業・解散した企業について、業歴別では10年以上20年未満の企業の割合が20.2%と最も多くなっています。産業別では飲食業や娯楽業を含むサービス業他の割合が35.9%で最多でした。 休廃業・解散した企業のうち、直前期に赤字だった企業の割合は、49.3%