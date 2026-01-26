衆議院選挙が1月27日に公示され、2月8日に投開票されます。解散から投開票までの期間が16日と、戦後、最も短くなっています。福岡県久留米市では、候補者のポスター掲示板を設置する負担を減らすため、1月18日に告示されて無投票となった市長選の掲示板を再利用します。委託を受けた業者が26日、市長選の掲示板の上に衆院選用の板を貼り付けました。通常2週間かかる設置作業を、この日までの4日間で終えることができたという