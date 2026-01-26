大分県大分市の中学校の生徒が別の生徒に暴力を振るう動画がSNS上で拡散された問題について、市の教育委員会は26日、動画に映っていた行為が「いじめの重大事態」にあたると認定しました。 市教委会見 この問題は大分市立の中学校の校舎内で2025年7月に撮影された生徒が別の生徒に対して殴る蹴るなどの暴力を振るう動画がSNS上で拡散したものです。 市教委は26日、ここまでの調査で判明したことについて説明を行