第51回衆議院選挙が27日公示されます。 解散から投開票まで戦後最短の16日間という超短期決戦となる今回の選挙。 大分県内では3つの選挙区にあわせて12人が立候補を表明しています。 立候補の受け付けのリハーサル 27日の公示を前に、県庁では26日、立候補の受け付けのリハーサルが行われました。 県の職員が立候補者の届け出順を決めるくじ引きの手順などを確認していました。 立候補の受け付け