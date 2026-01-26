埼玉西武ライオンズ源田壮亮選手 3月に開幕する野球の世界大会、WBCの日本代表メンバーに大分県大分市出身の埼玉西武ライオンズ源田壮亮選手が、2大会連続で選出されました。 26日は会見が開かれ井端弘和監督が新たに追加されたメンバーを含む29人の選手の名前を読み上げました。 ◆井端弘和監督「埼玉西武背番号6、源田壮亮」 県内からは大分市出身の源田壮亮選手が選出されました。 3年前の前回大会では、