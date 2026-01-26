大分県津久見市宮本町で1月23日に発生した火事で焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む79歳の女性だったことが分かりました。 この火事では4棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかっていました。 遺体はこの家に夫と住んでいた染矢ミユキさん79歳だということです。