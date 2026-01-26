大規模火災の被害にあった大分県大分市佐賀関では週末、被災後初めてとなる住民の交流会や新春恒例の朝市が開かれました。 続々と市民センターに集まる住民たち。2025年11月の大分市佐賀関の大規模火災後初めてとなる被災した住民の交流会が25日開かれました。 交流会 いまも111人が市営住宅など仮住まいでの暮らしを続けていて、会場では久しぶりに再会し喜び合う姿も見られました。 ◆参加した人は「元