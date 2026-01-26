セイコーエプソングループの国内販売会社「エプソン販売」は２６日、オンラインで客からの問い合わせに応じるシステムに不具合があり、５年近くの間、一部の問い合わせに回答できていなかったと発表した。個人情報などの情報漏えいはないという。製品情報について回答する「製品お問い合わせフォーム」で、２０２１年２月２２日から２５年１２月２日までの間、不具合が放置されていた。期間中、５６２３件の問い合わせに回答で