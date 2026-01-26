中村雀右衛門（70）らが26日、都内で、39回目の開催となる「四国こんぴら歌舞伎大芝居」（4月10〜26日、香川県琴平町・旧金毘羅大芝居）の制作発表会見を行った。10回目の出演となる雀右衛門は「39回中10回出演ということは、ほとんどオリンピックと同じような状態で来させていただいている。お客さまが近くて魅力的な劇場です。第2のふるさとだと思うほど来させていただいています」と語った。第2部「妹背山婦女庭訓三笠山御殿