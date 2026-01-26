「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮への帰還事業に応じ、過酷な生活を強いられたとして、脱北者ら４人が北朝鮮政府に計４億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審で、東京地裁は２６日、計８８００万円の賠償を命じる判決を言い渡した。神野泰一裁判長は「原告は北朝鮮に人生の大半を奪われたと言っても過言ではなく、精神的、肉体的苦痛は甚大だ」と述べた。原告弁護団によると、帰還事業を巡って北朝鮮政府の責任を認める司法