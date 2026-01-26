AC長野パルセイロは26日、昨季限りで退団したMF三田尚希の現役引退を発表した。1992年8月16日生まれの33歳は、青森山田高2年時に全国高校選手権準優勝を経験。法政大を経て、15年に当時東北リーグのラインメール青森に加入した。その後、今治、八戸でプレーし、20年から長野に在籍していた。三田はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「現役を引退する決断をしました。もう1年プレーしたいとチームを探す中であり