STARDOM所属の女子プロレスラー、向後桃が1月22日、Instagramを更新。自身のグラビア写真を公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「週プロさん1月28日号No2394でVISUALIST vol38に載ってます！！」と公開されたのは、イエローの水着を着用した向後の写真。カラフルなニットカーディガンとアクセサリ&#