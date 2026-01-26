巨大食堂​​​​​​​夢のクロマグロSP!真冬の函館で巨大クロマグロを狙う！高級食材クロマグロに挑むは城島・松島・藤原3人！巨大マグロの威力で竿が真っ二つに！DASH史上初129キロのクロマグロ！巨大食堂名物・ぜいたくに巨大クロマグロを巨大レアかつに！高級寿司店銀座おのでら総料理長が釣ったマグロを目利き！巨大マグロの切り身でにぎり寿司も！マグロのにぎりは果たして何貫できるの