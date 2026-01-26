○フクダ電 [東証Ｓ] 発行済み株式数の0.84％にあたる31万7000株(金額で21億6925万7000円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は1月27日から2月25日まで。買い付け価格は6721円。 ○りたりこ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる50万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月27日から3月31日まで。 ［2026年1月26日］ 株探ニュース