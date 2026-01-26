―急速に老朽化が進む昭和の施設、令和の国土強靱化の中核テーマに注目― 埼玉県八潮市の県道で昨年1月28日に発生した陥没事故から1年が経とうとしている。こうしたなか、下水道などを中心とした「インフラ点検」関連株に注目が集まっている。また、「令和の国土強靱化 」を掲げる高市早苗首相だが、急速に進むインフラ老朽化への対応を強める高市トレード関連株の一角としても投資家の視線は熱い。あ