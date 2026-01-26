卓球の元・日本代表で、山口市出身の石川佳純さんが凱旋します。全国47都道府県を巡り、卓球の魅力を伝える「47都道府県サンクスツアー」のスペシャルイベントがことし3月に山口市で開催されることになりました。スペシャルイベントの開催はきょう（26日）、山口市の伊藤市長が発表しました。卓球の元・日本代表で山口市出身の石川佳純さんは、2022年4月から先月（12月）まで「サンクスツアー」を開催してきました。ス