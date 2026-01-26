周南市の出光興産・徳山事業所で今年度二十歳を迎える社員を祝う式典が26日、開かれました。「二十歳を祝う会」にはおととし入社し、今年度、二十歳を迎える8人の社員が参加しました。式では太田義彦所長が「人生は目の前の一歩を歩みだすことの連続、常に前を向いて一歩を踏み出してほしい」と挨拶、記念品として印鑑付きのネームペンを手渡しました。これを受け、出席者が色紙に二十歳の抱負を書き、決意を述べました。（