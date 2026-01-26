1月20日、阿蘇中岳第一火口内の斜面で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。台湾から観光に来た男女2人と、男性パイロットの3人が乗っていましたが、いずれも安否がわかっていません。 機体の発見から7日目の26日、消防などがドローンを使って現場の状況を確認しましたが、3人の発見には至っていません。一方、火口付近への立ち入りは規制が続いていて、観光にも影響も出ています。阿蘇山上ターミナルによりますと、