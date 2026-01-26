冬の時期は閉山中の富士山で、中国人の男性が遭難し救助要請を行ったことが物議を醸している。救助は、まさに死と隣り合わせの現場…。中国人からも、多くの批判的な意見が上がっている。入山に必要な登山計画書を提出せずこれは静岡県警がSNSに公開した、救助へ向かう山岳遭難救助隊員の様子。強風が吹き荒れる暗闇の中、ライトを照らしながら、ガチガチに凍結した雪の上を慎重に登っている。救助要請があったのは、1月18日。富士