1月23日に放送された『探偵! ナイトスクープ』（ABCテレビ）の内容が波紋を呼んでいる。問題となったのは、霜降り明星のせいやが探偵として受けた「6人兄妹の長男を代わって」という依頼だった。「広島県在住12歳・小学6年生の男の子からの依頼でした。母親が事業をおこない、父親はその手伝いをしているため、2人が仕事に出ている間は、12歳の男の子が10歳から0歳まで5人の弟・妹のめんどうを見ながら家事をこなしているので、1