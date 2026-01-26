飛行機や新幹線、電車等でのマナーの悪い乗客の態度がSNSで晒され、物議を醸すことも増えてきた。今、人気バンドのドラマーの“義憤ポスト”が多くの共感を集めている。「1月25日、後を絶たない乗客のマナー違反にXで物申したのはロックバンド『マキシマム ザ ホルモン』のドラマー、『ナヲきち』ことナヲさんです。ナヲさんは《飛行機や新幹線で靴脱いで足を組む全おっさんにつぐ！！！！！》と切り出すと、《それはほとんどの