↑ティファールのレシピ内蔵型の電気圧力鍋「クックフォーミー タッチ」。タッチパネルでレシピの参照と操作をしながら、圧力調理・炒める・煮込む・蒸す・炊飯・保温までできる調理家電です 日常生活において、年中無休でやってくる悩みが「今日のごはんどうしよう」問題。外食は混んでいるし価格は高いし、かといってコンビニ飯やレトルトで済ませるのは味気ない……。内食を充実させるのが正解だとはわかっているものの、献