俳優の鈴木亮平が24日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）に登場する“合六飯”を公開した。【写真】これが“恐怖の合六飯”！本作では、裏組織のトップ・合六（北村有起哉）が、組織の金を横領するなど裏切り行為を行なった者に制裁を加える姿が登場する。その際、合六が自ら振る舞うのが“合六飯”だ。第1話では、組織の金に手を付けた安藤（津田篤宏）にガーリックライス