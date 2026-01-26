2024年をもって活動を休止しているNulbarichのボーカル・JQによるソロプロジェクト「Jeremy Quartus（ジェレミー クォータス）が、6曲入りのMIXTAPE「UP TO THE MINUTE MIXTAPE」を2月11日(水)にリリースすることを発表した。本作は、ライブで一足先に披露してきた「Knife & Fork」を含む全6曲、すべて新曲で構成された作品。2025年からソロプロジェクトとしての活動を本格始動させ、より内省的に音楽と向き合うJeremy Quartus