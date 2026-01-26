新番組『星野源と松重豊のおともだち』（NHK総合／毎週水曜23時）の沖縄編が、1月28日、2月25日に放送される。【写真】星野源と松重豊が沖縄へ！琉球ガラス工房でのグラス作り、海辺のドライブも本番組は、音楽好きという共通点でつながった星野源と松重豊が、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませる番組。旅の案内役は、あらゐけいいちがキャラクター＆ロゴデザインを手掛けた「お