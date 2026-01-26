WORSTRASHが2月4日、EP『Love Me Kill Me』を配信リリースすることが発表となった。これにともなってEP収録曲「SID CHAIN」を1月28日に先行配信することが決定した。WORSTRASHは先ごろ、T$UYO$HI (The BONEZ / Dragon Ash)プロデュースによる新曲「Love Me Kill Me」を配信リリースしたばかり。リリースされるEPには「Love Me Kill Me」を表題曲に据え、バンドの現在地を鮮明に刻み込んだ全4曲が収録される。EP先行配信曲「SID CHA